Єлизавета ІІ опублікувала свій перший пост в Instagram

КИЇВ. 7 березня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ зробила свій перший пост в Instagram під час візиту у Музей науки. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Instagram фотоблогу, присвяченому королеві та королівській сім’ї (@theroyalfamily).