Єлизавета ІІ опублікувала свій перший пост в Instagram
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ зробила свій перший пост в Instagram під час візиту у Музей науки. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Instagram фотоблогу, присвяченому королеві та королівській сім’ї (@theroyalfamily).
"Сьогодні під час візиту у Музей науки, мені було цікаво знайти лист з королівських архівів, написаний у 1843 році моєму прапрапрадіду принцу Альберту", - написала королева.
Лист надіслав Чарльз Беббідж, відомий як винахідник обчислювальної машини, прототип якої, за словами королеви, принц Альберт мав можливість бачити у липні 1843 року.
У листі Беббідж повідомив королеву Вікторію та принца Альберта про свій інший винахід - "аналітичну машину", на якій Ада Лавлейс, дочка лорда Байрона, створила перші комп’ютерні програми.
"Сьогодні я із задоволенням дізналася про ініціативу комп’ютерного кодування для дітей. Мені здається доречним, що я публікую цей пост в Instagram саме у Музеї науки, який довгий час виступає провідником технологій, інновацій та надихає наступне покоління винахідників", - додала Єлизавета ІІ.
Нагадаємо, екс-радника Трампа викликали до суду через пости в Instagram.
Today, as I visit the Science Museum I was interested to discover a letter from the Royal Archives, written in 1843 to my great-great-grandfather Prince Albert. Charles Babbage, credited as the world’s first computer pioneer, designed the “Difference Engine”, of which Prince Albert had the opportunity to see a prototype in July 1843. In the letter, Babbage told Queen Victoria and Prince Albert about his invention the “Analytical Engine” upon which the first computer programmes were created by Ada Lovelace, a daughter of Lord Byron. Today, I had the pleasure of learning about children’s computer coding initiatives and it seems fitting to me that I publish this Instagram post, at the Science Museum which has long championed technology, innovation and inspired the next generation of inventors. Elizabeth R. PHOTOS: Supplied by the Royal Archives © Royal Collection Trust / Her Majesty Queen Elizabeth II 2019