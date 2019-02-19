Екс-радника Трампа викликали до суду через пости в Instagram

Районний Суддя Емі Берман Джексон заявила, що Стоуну доведеться довести, що його пости не порушують таємної ухвали суду про умови його звільнення.

Стоун, звільнений за 250 тис. доларів застави, може їздити Америкою без дозволу суду. Його адвокати подали офіційне вибачення до суду в понеділок, після того, як він розмістив фотографію судді Джексона в Instagram поряд з пістолетом.

Пізніше він видалив зображення, поставив виправлене і видалив його знову. Також Стоун опублікував у заяву, в якій вказав, що фото не має на меті загрожувати судді.

Нагадаємо, Роджера Стоуна обвинувачують у дачі неправдивих показів Конгресу і перешкоджанні розслідуванню російського втручання у президентські вибори США 2016 року. Він вважає себе невинуватим по всім підозрам.

Американські спецслужби підозрюють Росію у втручанні в хід президентських виборів в США в 2016 році. Розслідуванням цих справ, які мали на меті вплив на американський політичний процес виборів, займається з травня 2017 року колишній директор ФБР США Роберт Мюллер і доданий йому апарат урядових юристів.

Як повідомляв УНН, четвертий за рахунком співробітник міністерства юстиції США завершив свою роботу в рамках розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, який стосується втручання Росії в президентські вибори 2016 року.