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Экс-советника Трампа вызвали в суд из-за постов в Instagram

Экс-советника Трампа вызвали в суд из-за постов в Instagram

Киев  •  УНН

 • 7428 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Бывшего советника президента США Роджера Стоуна вызвали в суд из-за постов в сети Instagram, которые расценили как запугивание судьи в его деле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Районный судья Эми Берман Джексон заявила, что Стоуну придется доказать, что его посты не нарушают тайного постановления суда об условиях его освобождения.

Стоун, освобожденный за 250 тыс. долларов залога, может ездить по Америке без разрешения суда. Его адвокаты подали официальное извинение в суд в понедельник, после того, как он разместил фотографию судьи Джексона в Instagram рядом с пистолетом.

Позже он удалил изображение, поставил исправленное и удалил его снова. Также Стоун опубликовал заявление, в котором указал, что фото не имеет цели угрожать судье.

Напомним, Роджера Стоуна обвиняют в даче ложных показаний Конгрессу и препятствовании расследованию российского вмешательства в президентские выборы США 2016 года. Он считает себя невиновным по всем подозрениям.

Американские спецслужбы подозревают Россию во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году. Расследованием этих дел, которые должны были влиять на американский политический процесс выборов, занимается с мая 2017 года бывший директор ФБР США Роберт Мюллер и добавленный к нему аппарат правительственных юристов.

Как сообщал УНН, четвертый по счету сотрудник министерства юстиции США завершил свою работу в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который касается вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

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