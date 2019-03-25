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Королевская чета Испании не могла покинуть в течение часа самолет из-за низкого трапа

Киев • УНН

 • 14343 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Король и королева Испании прилетели в Аргентину и час просидели в самолете из-за того что им не могли найти необходимый трап. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание El Pais и Milenio.

Королевская чета Испании не могла покинуть в течение часа самолет из-за низкого трапа

24 марта в Аргентину прилетели король Испании Фелипе VI и его супруга королева Летисия. Их авиалайнер Airbus 310 приземлился в аэропорту Хорхе Ньюбери в центре Буэнос-Айреса. Там королевскую семью уже ждала официальная делегация во главе с министрами иностранных дел Аргентины и Испании. Но Фелипе VI и Летисия не смогли выйти из самолета — трап, который им подали, оказался слишком низким.

Решение проблемы заняло почти час. Сначала самолет королевской семьи хотели отправить в другой аэропорт Буэнос-Айреса, где используются более высокие трапы. Потом выяснилось, что в аэропорту Хорхе Ньюбери тоже есть подходящий трап; его подают президенту Аргентины Маурисио Макри. Проблема заключалась в том, что трап был заперт в ангаре, который открывается по отпечатку пальцев. Человека, который может его открыть, удалось найти не сразу. В итоге ангар открыли, и Фелипе VI с Летисией спустились на землю.

Как сообщал УНН, Елизавета II опубликовала свой первый пост в Instagram.

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