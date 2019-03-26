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Президент Мексики направил письмо королю Испании с просьбой извиниться за завоевание XVI века

Киев • УНН

 • 8596 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Филиппу VI с призывом извиниться за нарушения, совершенные во время завоевания. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais, передает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.

Президент Мексики направил письмо королю Испании с просьбой извиниться за завоевание XVI века

По ее информации, президент страны настаивает на необходимости признать имевшие место, с точки зрения мексиканских властей, нарушения, которые произошли около 500 лет назад. Письмо было направлено через МИД Испании. Как считает Лопес Обрадор, принесение извинений является единственной возможной формой для достижения полного примирения.

Послание было передано всего через два месяца после визита председателя правительства Испании Педро Санчеса в Мексику. Отмечается, что президент хочет добиться извинений именно за преступления и притеснения, которые были совершены против коренных народов в ту эпоху.

В правительстве Испании выразили сожаление в связи с полученным посланием. “Прибытие 500 лет назад испанцев на нынешние мексиканские земли не может быть оценено в свете современных соображений, — уточнили в кабмине. — Наши братские народы всегда знали, как читать наше общее прошлое без гнева и с конструктивной точки зрения”. Мадрид заявил о своей готовности работать вместе с Мехико для “углубления отношений дружбы и сотрудничестве” между государствами.

Estamos en Comalcalco, vamos a Centla a conmemorar 500 años de la batalla de los españoles contra la resistencia de los mayas-chontales. pic.twitter.com/glYO0eAMtX

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) 25 марта 2019

Запись президента Мексики в Twitter: “Мы в Комалькалько и собираемся отметить 500-летие битвы сопротивления майя против испанцев”

Напоминаем, королевская чета Испании не могла покинуть в течение часа самолет из-за низкого трапа.

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