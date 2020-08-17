Каштру: мы подготовлены к тактическим схемам Конте
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Наставник “Шахтера” Луиш Каштру перед матчем полуфинала Лиги Европы с “Интером” заявил, что команды прекрасно изучили друг друга, передает УНН со ссылкой на сайт “горняков”.
“Абсолютно спокойно подхожу к матчу. Мы прекрасно понимаем, что это просто еще одна игра. Конечно, подходим к ней серьезно, как и всегда, как и к любой другой. И с огромным желанием пройти в финал. Знаем, что нас ждет поединок с очень сильной командой — и это неудивительно. У Конте интересная динамика, сложная и в атаке, и в обороне, и в переходах между фазами, и в тактических схемах. Мы к этому подготовлены”, — отметил специалист.
Тренер признался, что удивить командам не удастся друг друга.
“Думаю, сегодня никого ничем не удивишь. В течение всего сезона строилась определенная работа, и в конце все видят результат. Иногда немного уходишь от своих принципов, чтобы показать новое, особенно это связано с атакующим процессом, где можно проявить креативность в последней трети, заблокировать соперника и благодаря этому провести какую-то новую атаку. Однако обе команды прекрасно знают друг друга, изучили своего соперника. Будет интересная игра”, — добавил Каштру.
Добавим, “Шахтер” имеет шанс второй раз в истории пробиться в финал Лиги Европы.