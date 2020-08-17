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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 99806 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105663 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125575 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100811 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101707 просмотра

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Каштру: мы подготовлены к тактическим схемам Конте

Каштру: мы подготовлены к тактическим схемам Конте

Киев  •  УНН

 • 11028 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Наставник “Шахтера” Луиш Каштру перед матчем полуфинала Лиги Европы с “Интером” заявил, что команды прекрасно изучили друг друга, передает УНН со ссылкой на сайт “горняков”.

“Абсолютно спокойно подхожу к матчу. Мы прекрасно понимаем, что это просто еще одна игра. Конечно, подходим к ней серьезно, как и всегда, как и к любой другой. И с огромным желанием пройти в финал. Знаем, что нас ждет поединок с очень сильной командой — и это неудивительно. У Конте интересная динамика, сложная и в атаке, и в обороне, и в переходах между фазами, и в тактических схемах. Мы к этому подготовлены”, — отметил специалист.

Тренер признался, что удивить командам не удастся друг друга.

“Думаю, сегодня никого ничем не удивишь. В течение всего сезона строилась определенная работа, и в конце все видят результат. Иногда немного уходишь от своих принципов, чтобы показать новое, особенно это связано с атакующим процессом, где можно проявить креативность в последней трети, заблокировать соперника и благодаря этому провести какую-то новую атаку. Однако обе команды прекрасно знают друг друга, изучили своего соперника. Будет интересная игра”, — добавил Каштру.

Добавим, “Шахтер” имеет шанс второй раз в истории пробиться в финал Лиги Европы.

Украинские Национальные Новости

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