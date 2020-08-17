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Каштру: ми підготовлені до тактичних схем Конте

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Наставник “Шахтаря” Луїш Каштру перед матчем півфіналу Ліги Європи з “Інтером” заявив, що команди прекрасно вивчили одна одну, передає УНН з посиланням на сайт “гірників”.

“Абсолютно спокійно підходжу до матчу. Ми прекрасно розуміємо, що це просто ще одна гра. Звичайно, підходимо до неї серйозно, як і завжди, як і до будь-якої іншої. І з величезним бажанням пройти у фінал. Знаємо, що на нас чекає поєдинок з дуже сильною командою — і це недивно. У Конте цікава динаміка, складна і в атаці, і в обороні, і в переходах між фазами, і в тактичних схемах. Ми до цього підготовлені”, — наголосив фахівець.

Тренер зізнався, що здивувати командам не вдасться один одну.

“Думаю, сьогодні нікого нічим не здивуєш. Протягом всього сезону будувалася певна робота, і в кінці всі бачать результат. Іноді трохи йдеш від своїх принципів, щоб показати нове, особливо це пов’язано з атакуючим процесом, де можна проявити креативність в останній третині, заблокувати суперника і завдяки цьому провести якусь нову атаку. Однак обидві команди прекрасно знають один одного, вивчили свого суперника. Буде цікава гра”, — додав Каштру.

Додамо, “Шахтар” має шанс вдруге в історії пробитися до фіналу Ліги Європи.

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