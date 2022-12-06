Карта воздушных тревог, Байрактар и генератор: Google показал топ-запросы в этом году в Украине

Цитата

«Традиционно в конце года мы представляем итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей Google. Мы проанализировали, что чаще всего искали украинцы в Google и к каким темам больше рос интерес в течение года, чтобы узнать, какими были тенденции поиска в Google Украина в 2022 году», - говорится в сообщении.

Топ-10 самых популярных запросов в Украине в 2021 году выглядит следующим образом:

1. Карта воздушных тревог

2. Новости Украины

3. єДопомога

4. Карта Украины

5. Жириновский

6. Арестович

7. путин

8. Холостяк 2022

9. Байрактар

10. Гостомель

ПЕРСОНА:

1. Алексей Арестович

2. владимир путин

3. Виктор Медведчук

4. Призрак Киева

5. Валерий Залужный

6. Оксана Марченко

7. Юрий Подоляка

8. Борис Джонсон

9. Виталий Ким

10. Нэнси Пелоси

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УШЛИ НАВСЕГДА:

1. Владимир Жириновский

2. Руслана Пысанка

3. Юрий Шатунов

4. Королева Елизавета II

5. Леонид Кравчук

6. Михаил Горбачев

7. Борис Моисеев

8. Кирилл Стремоусов

9. Леонид Куравлев

10. Денис Киреев

УКРАИНСКАЯ ГЕОГРАФИЯ В ПОИСКЕ:

1. Гостомель

2. Буча

3. Мариуполь

4. Чернобаевка

5. Кременчуг

6. Балаклея

7. Херсон

8. Остров Змеиный

9. Николаев

10. Славутич

ПОКУПКА:

1. Генератор

2. Соль

3. Бронежилет

4. Марка “русский корабль”

5. Свечи

6. Повербанк

7. Инвертор 12в-220в

8. Книги єДопомога

9. Калий йодид

10. Starlink

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ВОПРОС: “ЧТО ТАКОЕ?”:

1. Swift

2. Ленд лиз

3. Чрезвычайное состояние

4. НАТО

5. Военное положение

6. Паляница

7. Байрактар

8. Дефолт

9. Общая мобилизация

10. Блэкаут

ФИЛЬМ:

1. Человек-паук: Домой пути нет

2. Не смотрите вверх

3. Смерть на Ниле

4. Пурпурные сердца

5. Тор: Любовь и гром

6. Пой 2

7. Бешеная свадьба 3

8. Три богатыря и конь на троне

9. Дом Гуччи

10. Быстрее пули/Скоростной поезд

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СЕРИАЛ:

1. Дом Дракона

2. Эйфория

3. Услышь меня

4. Мажор 4 сезон

5. Острые картузы 6 сезон

6. Вымышленная Анна

7. И просто так …

8. Игра в кальмара

9. Песочный человек

10. Странные чудеса 4 сезон

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