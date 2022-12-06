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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26559 перегляди

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Карта повітряних тривог, Байрактар та генератор: Google показав топ-запити цього року в Україні

Карта повітряних тривог, Байрактар та генератор: Google показав топ-запити цього року в Україні

Київ • УНН

 • 869071 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Українці у цьому році найчастіше шукали у Google «карту повітряних тривог». Другий за популярністю запит – “Новини України”, а на третьому місці – “єДопомога”. До першої десятки також увійшли такі запити, як “Карта України”, “Байрактар” та новий сезон ТВ-шоу “Холостяк”, повідомили у блозі компанії, передає УНН.

Цитата

«Традиційно наприкінці року ми представляємо підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів Google. Ми проаналізували, що найчастіше шукали українці в Google та до яких тем найбільше зростав інтерес протягом року, щоб дізнатися, якими були тенденції пошуку в Google Україна у 2022 році», - йдеться в повідомленні.

Топ-10 найпопулярніших запитів в Україні у 2021 році виглядає наступним чином:

1. Карта повітряних тривог
2. Новини України
3. єДопомога
4. Карта Украины
5. Жириновский
6. Арестович
7. путин
8. Холостяк 2022
9. Байрактар
10. Гостомель

ПЕРСОНА:

1. Олексій Арестович
2. володимир путін
3. Віктор Медведчук
4. Привид Києва
5. Валерій Залужний
6. Оксана Марченко
7. Юрій Подоляка
8. Борис Джонсон
9. Віталій Кім
10. Ненсі Пелосі

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ПІШЛИ НАЗАВЖДИ:

1. Володимир Жириновський
2. Руслана Писанка
3. Юрій Шатунов
4. Королева Єлизавета ІІ
5. Леонід Кравчук
6. Михайло Горбачов
7. Борис Мойсеєв
8. Кирило Стремоусов
9. Леонід Куравльов
10. Денис Кірєєв

УКРАЇНСЬКА ГЕОГРАФІЯ В ПОШУКУ:

1. Гостомель
2. Буча
3. Маріуполь
4. Чорнобаївка
5. Кременчук
6. Балаклія
7. Херсон
8. Острів Зміїний
9. Миколаїв
10. Славутич

ПОКУПКА:

1. Генератор
2. Сіль
3. Бронежилет
4. Марка “русский корабль”
5. Свічки
6. Повербанк
7. Інвертор 12в-220в
8. Книги єДопомога
9. Калій йодид
10. Starlink

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ПИТАННЯ: “ЩО ТАКЕ?”:

1. Swift
2. Ленд ліз
3. Надзвичайний стан
4. НАТО
5. Воєнний стан
6. Паляниця
7. Байрактар
8. Дефолт
9. Загальна мобілізація
10. Блекаут

ФІЛЬМ:

1. Людина-павук: Додому шляху нема
2. Не дивіться вгору
3. Смерть на Нілі
4. Пурпурові серця
5. Тор: Любов і грім
6. Співай 2
7. Скажене весілля 3
8. Три богатирі і кінь на троні
9. Дім Ґуччі
10. Швидше кулі/Швидкісний поїзд

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СЕРІАЛ:

1. Дім Дракона
2. Ейфорія
3. Почуй мене
4. Мажор 4 сезон
5. Гострі картузи 6 сезон
6. Вигадана Анна
7. І просто так …
8. Гра в кальмара
9. Пісочна людина
10. Дивні дива 4 сезон

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