Карта повітряних тривог, Байрактар та генератор: Google показав топ-запити цього року в Україні

Цитата

«Традиційно наприкінці року ми представляємо підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів Google. Ми проаналізували, що найчастіше шукали українці в Google та до яких тем найбільше зростав інтерес протягом року, щоб дізнатися, якими були тенденції пошуку в Google Україна у 2022 році», - йдеться в повідомленні.

Топ-10 найпопулярніших запитів в Україні у 2021 році виглядає наступним чином:

1. Карта повітряних тривог

2. Новини України

3. єДопомога

4. Карта Украины

5. Жириновский

6. Арестович

7. путин

8. Холостяк 2022

9. Байрактар

10. Гостомель

ПЕРСОНА:

1. Олексій Арестович

2. володимир путін

3. Віктор Медведчук

4. Привид Києва

5. Валерій Залужний

6. Оксана Марченко

7. Юрій Подоляка

8. Борис Джонсон

9. Віталій Кім

10. Ненсі Пелосі

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 2021 році українці у Google найчастіше шукали "Гру в кальмара" та сертифікат про вакцинацію

ПІШЛИ НАЗАВЖДИ:

1. Володимир Жириновський

2. Руслана Писанка

3. Юрій Шатунов

4. Королева Єлизавета ІІ

5. Леонід Кравчук

6. Михайло Горбачов

7. Борис Мойсеєв

8. Кирило Стремоусов

9. Леонід Куравльов

10. Денис Кірєєв

УКРАЇНСЬКА ГЕОГРАФІЯ В ПОШУКУ:

1. Гостомель

2. Буча

3. Маріуполь

4. Чорнобаївка

5. Кременчук

6. Балаклія

7. Херсон

8. Острів Зміїний

9. Миколаїв

10. Славутич

ПОКУПКА:

1. Генератор

2. Сіль

3. Бронежилет

4. Марка “русский корабль”

5. Свічки

6. Повербанк

7. Інвертор 12в-220в

8. Книги єДопомога

9. Калій йодид

10. Starlink

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 2020 році у Google українці найчастіше шукали ZOOM, шоу "Холостячка" і коронавірус

ПИТАННЯ: “ЩО ТАКЕ?”:

1. Swift

2. Ленд ліз

3. Надзвичайний стан

4. НАТО

5. Воєнний стан

6. Паляниця

7. Байрактар

8. Дефолт

9. Загальна мобілізація

10. Блекаут

ФІЛЬМ:

1. Людина-павук: Додому шляху нема

2. Не дивіться вгору

3. Смерть на Нілі

4. Пурпурові серця

5. Тор: Любов і грім

6. Співай 2

7. Скажене весілля 3

8. Три богатирі і кінь на троні

9. Дім Ґуччі

10. Швидше кулі/Швидкісний поїзд

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 2019 році українці найчастіше шукали в Google “Гру престолів”, “Зеленського” та “Юлію Началову”

СЕРІАЛ:

1. Дім Дракона

2. Ейфорія

3. Почуй мене

4. Мажор 4 сезон

5. Гострі картузи 6 сезон

6. Вигадана Анна

7. І просто так …

8. Гра в кальмара

9. Пісочна людина

10. Дивні дива 4 сезон

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оксфордський словник назвав слово 2022 року