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Оксфордський словник назвав слово року

Оксфордський словник назвав слово року

Київ • УНН

 • 862155 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Оксфордський словник англійської мови назвав словом 2022 року "режим гобліна", пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Так, оголошено перше слово року Оксфордського словника, яке обрано публічним голосуванням.

Слово-переможець, "режим гобліна", є сленговим терміном, що описує "безсоромно поблажливу, ледачу, неохайну чи жадібну" поведінку.

Це був один із трьох потенційних варіантів, обраних оксфордськими лексикографами.

"Тисячам вдалося вийти з "режиму гобліна", щоб проголосувати, оскільки фраза перемогла з переконливою перемогою з 318 956 голосами, що становить 93% від загальної кількості", - зауважує видання.

Згідно з Oxford University Press, яка публікує Оксфордський словник англійської мови, це сленговий термін, який часто використовують у таких виразах, як "Я в режимі гобліна" або "перейти в режим гобліна".

Цей термін почав з’являтися в Інтернеті в 2009 році, але на початку цього року став вірусним через вигаданий скандал із заголовками, пов’язаний з актрисою та моделлю Джулією Фокс, а також через популярну публікацію на Reddit, яка описує людину, яка поводилася як гоблін.

У міру пом’якшення Covid-обмежень цей термін продовжував набирати популярність, оскільки люди зрозуміли, що не хочуть повертатися до старого життя.

Друге місце посіло слово "метавсесвіт" із 14 484 голосами, за ним йшов #IStandWith із 8 639 голосами.

Доповнення

Минулого року словом року за версією Оксфордського словника було vax, що відображає інтерес до вакцин після випуску вакцини від коронавірусу.

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