Оксфордский словарь назвал слово года
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2022 года "режим гоблина", пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Так, объявлено первое слово года Оксфордского словаря, которое избрано публичным голосованием.
Слово-победитель, "режим гоблина", является сленговым термином, описывающим "беззастенчиво снисходительное, ленивое, неряшливое или жадное" поведение.
Это был один из трех потенциальных вариантов, избранных оксфордскими лексикографами.
"Тысячам удалось выйти из "режима гоблина", чтобы проголосовать, поскольку фраза получила убедительную победу с 318 956 голосами, что составляет 93% от общего количества", - отмечает издание.
Согласно Oxford University Press, публикующей Оксфордский словарь английского языка, это сленговый термин, который часто используют в таких выражениях, как "Я в режиме гоблина" или "перейти в режим гоблина".
Этот термин начал появляться в Интернете в 2009 году, но в начале этого года стал вирусным из-за вымышленного скандала с заголовками, связанного с актрисой и моделью Джулией Фокс, а также из-за популярной публикации на Reddit, который описывает человека, который вел себя как гоблин.
В меру смягчения Covid-ограничений этот термин продолжал набирать популярность, поскольку люди поняли, что не хотят возвращаться к старой жизни.
Второе место заняло слово "метавселенная" с 14 484 голосами, за ним шел #IStandWith с 8 639 голосами.
Дополнение
В прошлом году словом года по версии Оксфордского словаря было vax, отражающее интерес к вакцинам после выпуска вакцины от коронавируса.