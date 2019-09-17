Карпюк не хочет, чтобы украинское телевидение было таким, как в России

“В СИЗО г. Владикавказ у нас было телевидения я стабильно смотрел новости. Правда я вам скажу, господа, что бы такое позорное телевидение я бы не хотел, чтобы было в Украине. Я говорил россиянам, как надо презирать свой народ, чтобы так цинично ему врать. Я бы не хотел, чтобы у нас было такое телевидение как в России”, — сказал Карпюк.

Напомним, бывший политзаключенный Николай Карпюк рассказал о том, как тюремщики пытали украинских политзаключенных в ИВС № 1, в российском Владикавказе.