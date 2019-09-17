Карпюк не хоче, щоб українське телебачення було таким, як у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Звільнений з Російської Федерації український політв’язень Микола Карпюк не хотів би, щоб українське телебачення було таке як у Росії. Про це він заявив сьогодні під час пресконференції, передає УНН.
“У СІЗО м. Владикавказ у нас було телебачення, я стабільно дивився новини. Правда я вам скажу, панове, щоб такого ганебного телебачення я би не хотів, щоб було в Україні. Я говорив росіянам, що як треба зневажати свій народ, щоб так цинічно йому брехати. Я б не хотів, щоб у нас було таке телебачення як у Росії”, — сказав Карпюк.
Нагадаємо, колишній політв’язень Микола Карпюк розповів про те, як тюремники катували українських політв’язнів в ІТТ № 1, що в російському Владикавказі.