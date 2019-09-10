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Карпюк розповів про те, як російські тюремники катували його та Клиха

Карпюк розповів про те, як російські тюремники катували його та Клиха

Київ • УНН

 • 28970 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Колишній політв’язень Микола Карпюк розповів про те, як тюремники катували українських політв’язнів в ІТТ № 1, що в російському Владикавказі. Про це він розповів в ефірі телеканалу ATR, передає УНН.

“Як тільки стемніє, виводять в коридор, наручники, руки за спину, одягають на голову целофановий пакет, скотчем перемотують, вату сюди (показує на область під очима — ред), щоб знизу нічого не бачив, і виводять. Хвилин 10-15 ми їдемо, заводять у якесь приміщення, піднімають на 4 поверх, клема до пальця правої ноги, клема до пальця правої руки або до інших частин тіла, і починає йти струм крізь тіло. Різними періодами, ривками, протягом певного часу. Неприємне відчуття. І це те, що зі мною робили. Потім привозять туди ж в ІТТ, кімната для допитів — металева клітка метр на метр, там стілець. І вночі, протягом доби не дають спати. Тільки починаєш закривати очі, вони через кожні дві години змінюються ці ось менти, і відразу „Не спати! Не спати!“ — не дають спати”, — розповів він.

Але, Карпюк зазначив, що в тому ж ІТТ ще сильніше тортурам піддавався Станіслав Клих.

“Мені ще пощастило, до мене вони поставилися трошки по-іншому. А те, що відбувалося зі Станіславом Клихом, його потім привозили, саджали в клітку, заводили в камеру, прив’язували за спину браслетами до ліжка, ставили на коліна, і всю ніч не давали спати, кричали “На коліна!”, “Не вставати!”, “Не рухатись!” — згадав Карпюк.

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Колишній політв’язень Кремля розповів, що після чотирьох ночей тортур він втратив свідомість.

“Чотири ночі були тортури, на п’яту ніч тортур вже не було, але в цю ніч, у зв’язку з тим, що я не спав, не давали спати, я просто втратив там свідомість і увійшов в стан марення... І потім я прокинувся вже в камері, на шосту добу мене перевели в камеру”, — повідомив Карпюк.

Він зокрема додав, що російські тюремники як один зі способів катування використовували психотропні речовини.

“Що застосовували катування — це одне. Крім того, вони застосовували психотропні засоби”, — заявив він.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту “Бориспіль”. Були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панова, Олексій Сізоновіч, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.

Після цього обміну між Україною та РФ в окупованому Росією Криму, як повідомили правозахисники, за політичними або релігійними мотивами залишаються незаконно позбавленими волі 86 людей. У свою чергу, в СБУ повідомили, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримується 227 українців. А уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в анексованому Криму.

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