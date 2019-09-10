Звільнений Едем Бекіров розповів, як у ФСБ пропонували йому відмовитися від адвоката

“Перший раз, коли мене привезли в ФСБ, туди прийшли (адвокати — ред) Олексій Ладин і Іслям Веліляєв. Олексій Ладин відразу „зчепився“ зі слідчим, почав йому називати статті (Кримінально-процесуального кодексу Росії — ред), говорити про порушення (при затриманні — ред). Слідчий зрозумів, що перед ним не хлопчик якийсь стоїть, а грамотний адвокат”, — розповів Бекіров.

За його словами, після цього слідчий в особистій бесіді запропонував Бекірова “угоду”.

“Коли слідчий ФСБ Романець віз мене з управління ФСБ назад в СІЗО, то почав ставити провокаційні запитання про приналежність Криму. Я кажу: ви думку моя хочете дізнатися? Так воно однозначне: Крим — це Україна. Ми приїхали під СІЗО, і в якийсь момент (в мікроавтобусі — ред) виявилися з ним один на один, я навіть не помітив, як всі охоронці вийшли. Тоді він мені запропонував: відмовся від Ладіна, і я тобі організую VIP-камеру з видом на море. Я тобі знайду такого адвоката, що ми цю справу дуже скоро закриємо і ти опинишся... але де — не сказав”, — пояснив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Балуха, Бекірова, Панова та моряків також допитають у прокуратурі

За словами Бекірова, про обмін ув’язненими між Україною і Росією він дізнався з телепрограми.

Раніше Бекіров розповів як його відразу після засідання суду в Криму 27 серпня, на якому його випустили з СІЗО, відвезли в управління ФСБ Росії, а потім посадили на літак “Сімферополь — Москва”. У Москві, як він розповів, він провів два тижні на конспіративній квартирі під наглядом лікаря.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту “Бориспіль”. Були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панова, Олексій Сізоновіч, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.