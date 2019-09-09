Бекіров розповів, як його вивозили з Криму в Москву на обмін

“Після засідання суду (27 серпня — ред) суддя пішов у дорадчу кімнату на півтори години. Потім прийшов і зачитав рішення: відпустити під зобов’язання про явку в суд. Я був шокований, не зрозумів, що сталося; навіть адвокати очманіли, Олексій (Ладин — ред) отетерів. Я подумав: випустять, відразу до матері поїду. Мене вивели із залу суду і посадили в мікроавтобус, повезли в будівлю ФСБ. Вийшов слідчий, приніс мій паспорт і каже: “Розпишися, що ти його отримав”. Потім ми звідти виїхали. Дивлюся, їдемо не в бік СІЗО, а на виїзд з міста. Я кажу їм: “Ви дорогу не поплутали? Я Сімферополь добре знаю, ми не туди їдемо. Він (співробітник ФСБ — ред) відповідає: “Ми їдемо в Москву”, — розповів Бекіров.

У Москву Бекірова доставили цивільним літаком, після прибуття дали повідомити рідним і адвокатам про місце перебування.

“Я запитав ще, чи є у мене вибір не летіти туди. Мені сказали, що про це навіть мови бути не може, вибору у мене немає. Сіли в літак, на звичайний рейс „Сімферополь — Москва“ — я, лікар і два чекіста (співробітника ФСБ — ред). У Москві знову зустрів бусик і відвіз на конспіративну квартиру. Де вона була, що це за місце — я так і не зрозумів. Мені нічого вже там не казали, але я перебував під наглядом лікарів. Мені дали можливість повідомити рідним, що я опинився в Москві, тому що Ладин і дочка мене шукали. Два тижні я там сидів, відпочивав і чекав”, — пояснив він.

За словами Бекірова, про обмін ув’язненими між Україною і Росією він дізнався з телевізора.

“Я дивився телевізор, російські телеканали. Коли побачив на форумі Путіна і Медведчука, які говорили про обмін, то зрозумів, що щось має статися. Потім вже у відкриту по телевізору почали говорити про обмін, про моряків — я зрозумів, що нас готують на обмін”, — розповів активіст.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту “Бориспіль”. Були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панова, Олексій Сізоновіч, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що звільнення кримськотатарських активістів з російського ув’язнення стане другим етапом українсько-російського обміну.

За останніми даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в окупованому Криму.

Крім того, за даними Служби безпеки України, ще 227 українців утримують бойовики зі складу російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу.