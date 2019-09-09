Бекиров рассказал, как его вывозили из Крыма в Москву на обмен

“После заседания суда (27 августа — ред) судья удалился в совещательную комнату на полтора часа. Затем пришел и зачитал решение: отпустить под обязательство о явке в суд. Я был в шоке, не понял, что произошло; даже адвокаты обалдели, Алексей (Ладын — ред) обалдел. Я подумал: выпустят, сразу к матери поеду. Меня вывели из зала суда и посадили в микроавтобус, повезли в здание ФСБ. Вышел следователь принес мой паспорт и говорит: “Распишись, что ты его получил”. Затем мы оттуда уехали. Смотрю, едем не в сторону СИЗО, а на выезд из города. Я говорю им: “Вы дорогу не спутали? Я Симферополь хорошо знаю, мы не туда едем. Он (сотрудник ФСБ — ред) отвечает: “Мы едем в Москву”, — рассказал Бекиров.

В Москву Бекирова доставили гражданским самолетом, по прибытии дали сообщить родным и адвокатам о месте пребывания.

“Я спросил еще, есть ли у меня выбор не лететь туда. Мне сказали, что об этом даже речи быть не может, выбора у меня нет. Сели в самолет, на обычный рейс „Симферополь — Москва“ — я, врач и два чекиста (сотрудника ФСБ — ред). В Москве снова встретил бусик и отвез на конспиративную квартиру. Где она была, что это за место — я так и не понял. Мне ничего уже там не говорили, но я находился под наблюдением врачей. Мне дали возможность сообщить родным, что я оказался в Москве, потому что Ладын и дочь меня искали. Две недели я там сидел, отдыхал и ждал”, — пояснил он.

По словам Бекирова, об обмене заключенными между Украиной и Россией он узнал из телевизора.

“Я смотрел телевизор, российские телеканалы. Когда увидел на форуме Путина и Медведчука, которые говорили об обмене, то понял, что что-то должно произойти. Затем уже в открытую по телевизору начали говорить об обмене, о моряках — я понял, что нас готовят на обмен”, — рассказал активист.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту “Борисполь”. Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панова, Алексей Сизонович, а также захвачены в ноябре 2018 году украинские моряки.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что освобождение крымскотатарских активистов российского заключения станет вторым этапом российско-украинского обмена.

По последним данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в оккупированном Крыму.

Кроме того, по данным Службы безопасности Украины, еще 227 украинский удерживают боевики из состава российских гибридных сил на оккупированной части Донбасса.