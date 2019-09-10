Освобожденный Эдем Бекиров рассказал, как в ФСБ ему предлагали отказаться от адвоката

“Первый раз, когда меня привезли в ФСБ, туда пришли (адвокаты — ред) Алексей Ладин и Ислям Велиляев. Алексей Ладин сразу „сцепился“ со следователем, начал ему называть статьи (Уголовно-процессуального кодекса России — ред), говорить о нарушении (при задержании — ред). Следователь понял, что перед ним не мальчик какой-то стоит, а грамотный адвокат”, — рассказал Бекиров.

По его словам, после этого следователь в личной беседе предложил Бекирова “соглашение”.

“Когда следователь ФСБ Романец вез меня с ФСБ назад в СИЗО, начал задавать провокационные вопросы о принадлежности Крыма. Я говорю: вы мнение мое хотите узнать? Так оно однозначно: Крым — это Украина. Мы приехали в СИЗО, и в какой-то момент (в микроавтобусе — ред) оказались с ним один на один, я даже не заметил, как все охранники вышли. Тогда он мне предложил: откажись от Ладена, и я тебе организую VIP-камеру с видом на море. Я тебе найду такого адвоката, мы это дело очень скоро закроем и ты окажешься... но где — не сказал”, — пояснил он.

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По словам Бекирова, об обмене заключенными между Украиной и Россией он узнал из телепрограммы.

Ранее Бекиров рассказал как его сразу после заседания суда в Крыму 27 августа, на котором его выпустили из СИЗО, отвезли в управление ФСБ России, а затем посадили на самолет “Симферополь — Москва”. В Москве, как он рассказал, он провел две недели на конспиративной квартире под наблюдением врача.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 Украинских приземлился в киевском аэропорту “Борисполь”. Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панова, Алексей Сизонович, а также захвачены в ноябре 2018 года украинские моряки.