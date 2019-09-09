Балуха, Бекірова, Панова та моряків також допитають у прокуратурі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Окрім Олега Сенцова і Олександра Кольченка ми плануємо проводити слідчі та процесуальні дії з кожним звільненим військовослужбовцем ВМС, з Володимиром Балухом, Едемом Бекіровим, та Євгеном Пановим. Про це повідомив заступник прокурора АРК Ігор Поночовний на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Окрім Олега Сенцова і Олександра Кольченка ми плануємо проводити слідчі та процесуальні дії з кожним звільненим військовослужбовцем ВМС, з Володимиром Балухом, Едемом Бекіровим, та Євгеном Пановим, оскільки кожен з них є потерпілим у наших кримінальних провадженнях і їхні свідчення є найвагомішим доказом вчинення представниками держави-окупанта в Криму злочинів, в тому числі і воєнних", - пояснив Поночовний.
Як повідомляв УНН, прокуратура Криму планує викликати Сенцова та Кольченка для свідчень.
Нагадаємо, у рамках обміну між Росією та Україною, додому повернулися 24 моряка, захоплені під час атаки на українські судна в Керченській затоці. В листопаді 2018 року екіпажі катерів “Нікополь”, “Бердянськ” та буксира “Яни Капу” вирушили із Одеси в Маріуполь, проте опинилися в російському полоні, де моряки утримувалися більше 9 місяців. Вони повернулися додому 7 вересня, разом із іншими 11 звільненими українцями в рамках обміну.