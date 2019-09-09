Балуха, Бекирова, Панова и моряков также допросят в прокуратуре
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кроме Олега Сенцова и Александра Кольченко мы планируем проводить следственные и процессуальные действия с каждым освобожденным военнослужащим ВМС, с Владимиром Балухом, Эдемом Бекировым, и Евгением Пановым. Об этом сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночовный на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Кроме Олега Сенцова и Александра Кольченко мы планируем проводить следственные и процессуальные действия с каждым освобожденным военнослужащим ВМС, с Владимиром Балухом, Эдемом Бекировым, и Евгением Пановым, поскольку каждый из них является пострадавшим в наших уголовных процессах и их показания являются весомым доказательством совершения представителями государства-окупанта в Крыму преступлений, в том числе и военных", - пояснил Поночовный.
Как сообщал УНН, прокуратура Крыма планирует вызвать Сенцова и Кольченко для дачи показаний.
Напомним, в рамках обмена между Россией и Украиной, домой вернулись 24 моряка, захваченные во время атаки на украинские суда в Керченском заливе. В ноябре 2018 года экипажи катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" отправились из Одессы в Мариуполь, однако оказались в российском плену, где моряки содержались более 9 месяцев. Они вернулись домой 7 сентября, вместе с другими 11 освобожденными украинцами в рамках обмена.