Карпюк рассказал о том, как российские тюремщики пытали его и Клыха

“Как только стемнеет, выводят в коридор, наручники, руки за спину, надевают на голову целлофановый пакет, скотчем перематывают, вату сюда (показывает на область под глазами — ред), чтобы снизу ничего не видел, и выводят. Минут 10-15 мы едем, заводят в какое-то помещение, поднимают на 4 этаж, клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки или к другим частям тела, и начинает идти ток через тело. Различными периодами, рывками, в течение определенного времени. Неприятное ощущение. И это то, что со мной делали. Затем привозят туда же в ИВС, комната для допросов — металлическая клетка метр на метр, там стул. И ночью, в течение суток не дают спать. Только начинаешь закрывать глаза, они через каждые 2 часа меняются, эти вот менты, и сразу „Не спать! Не спать! “- не дают спать”, — рассказал он.

Но, Карпюк отметил, что в том же ИВС еще сильнее пыткам подвергали Станислава Клыха.

“Мне еще повезло, ко мне они отнеслись немножко по-другому. А то, что происходило со Станиславом Клыхом, его потом привозили, сажали в клетку, заводили в камеру, привязывали за спину браслетами к кровати, ставили на колени, и всю ночь не давали спать, кричали “На колени!”, “Не вставать!”, “Не двигаться!”- вспомнил Карпюк.

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Бывший политзаключенный Кремля рассказал, что после четырех ночей пыток он потерял сознание.

“Четыре ночи были пытки, пятого ночь пыток уже не было, но в эту ночь, в связи с тем, что я не спал, не давали спать, я просто потерял там сознание и вошел в состояние бреда... И потом я проснулся уже в камере, на шестые сутки меня перевели в камеру”, — сообщил Карпюк.

Он в частности отметил, что российские тюремщики как один из способов пытки использовали психотропные вещества.

“Что применяли пытки — это одно. Кроме того, они применяли психотропные средства”, — заявил он.

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Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 Украинских приземлился в киевском аэропорту “Борисполь”. Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панова, Алексей Сизонович, а также захвачены в ноябре 2018 украинские моряки.

После этого обмена между Украиной и РФ в оккупированном Россией Крыму, как сообщили правозащитники, по политическим или религиозным мотивам остаются незаконно лишенными свободы 86 человек. В свою очередь, в СБУ сообщили, что на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержится 227 Украинская. А уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексирована Крыму.