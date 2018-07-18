"Карпаты" оформили трансфер полузащитника римской "Ромы"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Очередным новичком львовских “Карпат” стал уругвайский полузащитник Кевин Мендес, который был приобретен у итальянской “Ромы”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “зелено-белых”.
Контракт 22-летнего полузащитника с “львами” заключен сроком на три года.
В юном возрасте спортсмен покинул родной город и перебрался в столицу Уругвая — Монтевидео, где занимался в школе “Пеньяроля”. В 2014 году дебютировал в главной команде столичного клуба.
В января 2015 года начал покорение Европы, когда подписал четырехлетний контракт с “Ромой”. Впоследствии римляне отдали уругвайца в аренду “Перуджи”. В 2016 году Мендес был арендован швейцарской “Лозанной”. Летом прошлого года на правах аренды перешел в итальянский клуб “Витербезе”.
Добавим также, футболист выступал за юношеские сборные Уругвая, начиная с команды U-17. Участник юношеского чемпионата мира в составе сборной U-17 в 2013 году (5 матчей, 2 гола) и молодежного чемпионата мира U-20 в 2015 году (2 матча).