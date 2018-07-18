"Карпати" оформили трансфер півзахисника римської "Роми"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Черговим новачком львівських “Карпат” став уругвайський півзахисник Кевін Мендес, який був придбаний в італійської “Роми”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “зелено-білих”.
Контракт 22-річного півзахисника з “левами” укладено строком на три роки.
В юному віці спортсмен залишив рідне місто і перебрався в столицю Уругваю — Монтевідео, де займався у школі “Пеньяроля”. У 2014 році дебютував у головній команді столичного клубу.
В січні 2015 року розпочав підкорення Європи, коли підписав чотирьохрічний контракт з “Ромою”. Згодом римляни віддали уругвайця в оренду “Перуджі”. У 2016 році Мендес був орендований швейцарською “Лозанною”. Влітку минулого року на правах оренди перейшов у італійський клуб “Вітербезе”.
Додамо також, футболіст виступав за юнацькі збірні Уругваю, починаючи з команди U-17. Учасник юнацького чемпіонату світу у складі збірної U-17 у 2013 році (5 матчів, 2 голи) та молодіжного чемпіонату світу U-20 у 2015 році (2 матчі).