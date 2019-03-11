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Карлос Гон хочет принять участие в заседании совета директоров Nissan 12 марта

Карлос Гон хочет принять участие в заседании совета директоров Nissan 12 марта

Киев  •  УНН

 • 4556 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, который на прошлой неделе был отпущен из тюрьмы под залог, намерена принять участие в ближайшем заседании совета директоров Nissan, запланированном на 12 марта. Об этом сообщила в понедельник газета Yomiuri shimbun, передает УНН.

По сведениям издания, соответствующий запрос был направлен в токийский окружной суд, который должен заслушать мнение стороны обвинения и вынести решение по этому вопросу в течение дня. Условия освобождения Гона дают ему возможность участвовать в подобных заседаниях, поскольку он продолжает входить в состав совета директоров японского концерна, но только с одобрения суда.

Как ожидается, экс-главу альянса исключат из совета директоров Nissan только в апреле.

Он обязан до проведения суда находиться в своей токийской квартире, у входа в которую установлено видеонаблюдение. Ему запрещено выезжать за границу, пользоваться связанной с интернетом аппаратурой и общаться с людьми, имеющими отношение к концерну Nissan, за исключением заседания совета директоров. Компьютер он может использовать только в офисе своего адвоката под его ответственность в рабочее время по будням.

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Напомним, французская компания-автопроизводитель Renault во вторник заявила, что в четверг проведет заседание совета директоров, чтобы назначить замену своему боссу Карлосу Гону.

Как сообщал УНН, Карлоса Гона арестовали 19 ноября 2018 в Токио. Его обвинили в финансовых махинациях во время работы в Nissan.

После этого его лишили должностей председателя правления у Nissan и Mitsubishi. В Renault вместо арестованного Гона в декабре решили временно поставить во главе компании Тьерри Болоре.

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