Карлос Гон хоче взяти участь в засіданні ради директорів Nissan 12 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Колишній глава франко-японського автомобільного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, який минулого тижня був відпущений з в'язниці під заставу, має намір взяти участь в найближчому засіданні ради директорів Nissan, запланованому на 12 березня. Про це повідомила в понеділок газета Yomiuri shimbun, передає УНН.
За відомостями видання, відповідний запит був направлений в токійський окружний суд, який повинен заслухати думку сторони звинувачення і винести рішення з цього питання протягом дня. Умови звільнення Гона дають йому можливість брати участь в подібних засіданнях, оскільки він продовжує входити до складу ради директорів японського концерну, але тільки зі схвалення суду.
Як очікується, екс-главу альянсу виключать з ради директорів Nissan тільки в квітні.
Він зобов'язаний до суду перебувати в своїй токійській квартирі, біля входу в яку встановлено відеоспостереження. Йому заборонено виїжджати за кордон, користуватися пов'язаною з інтернетом апаратурою і спілкуватися з людьми, що мають відношення до концерну Nissan, за винятком засідання ради директорів. Комп'ютер він може використовувати тільки в офісі свого адвоката під його відповідальність в робочий час по буднях.
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Нагадаємо, французька компанія-автовиробник Renault у вівторок заявила, що у четвер проведе засідання ради директорів, щоб призначити заміну своєму босові Карлосу Гону.
Як повідомляв УНН, Карлоса Гона заарештували 19 листопада 2018 року в Токіо. Його звинуватили у фінансових махінаціях під час роботи в Nissan.
Після цього його позбавили посад голови правління у Nissan і Mitsubishi. У Renault замість заарештованого Гона в грудні вирішили тимчасово поставити на чолі компанії Тьєррі Болоре.