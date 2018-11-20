СМИ: Карлос Гон использовал средства Nissan для приобретения элитного жилья за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Арестованный в понедельник по подозрению в мошенничестве глава японского автоконцерна Nissan Карлос Гон использовал средства этой компании-производителя автомобилей для приобретения себе элитного жилья за рубежом. Об этом сообщает во вторник Nikkei со ссылкой на источники в компании, передает УНН.
По данным газеты, такими же сведениями располагает особая следственная группа Токийской прокуратуры, которая ведет это дело. Карлос Гон, согласно этим данным, примерно в 2010 году создал венчурную компанию в Нидерландах, призванную осуществлять инвестиции за рубежом. Её капитал в размере 6 млрд иен полностью внесла корпорация Nissan.
Заметной инвестиционной деятельностью фирма не занималась, однако приобрела роскошное жилье в Рио-де-Жанейро и Бейруте. Им, как утверждается, безвозмездно пользовался Карлос Гон. На покупку, содержание и модернизацию этого жилья Nissan, по данным газеты, потратил около 2 млрд иен.
С Рио-де-Жанейро и Бейрутом связано детство Карлоса Гона. По данным газеты, он мог на средства своей компании пользоваться также жильем в Париже и Амстердаме.
“Правительство Японии пристально следит за возможными экономическими последствиями от ситуации”, — подчеркнул генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихиде Суга во время регулярной пресс-конференции.
Как ранее информировал УНН, Карлос Гон и член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы в понедельник следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Утверждается, что в течение пяти лет Карлос Гон получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 млрд иен (почти 89 млн долларов США), однако задекларировал для уплаты налогов примерно наполовину меньше. Ожидается, что Карлос Гон будет официально уволен с поста председателя совета директоров NIssan 22 ноября.