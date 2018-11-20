ЗМІ: Карлос Гон використовував кошти Nissan для придбання елітного житла за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Заарештований у понеділок за підозрою в шахрайстві глава японського автоконцерну Nissan Карлос Гон використовував кошти цієї компанії-виробника автомобілів для придбання собі елітного житла за кордоном. Про це повідомляє у вівторок Nikkei з посиланням на джерела в корпорації, інформує УНН.
За даними газети, такі ж відомості має у своєму розпорядженні особлива слідча група Токійської прокуратури, яка веде цю справу. Карлос Гон, за цими даними, приблизно в 2010 році створив венчурну компанію в Нідерландах, покликану здійснювати інвестиції за кордоном. Її капітал у розмірі 6 млрд ієн повністю внесла корпорація Nissan.
Помітною інвестиційною діяльністю фірма не займалася, однак придбала розкішне житло в Ріо-де-Жанейро та Бейруті. Їм, як стверджується, безоплатно користувався Карлос Гон. На купівлю, утримання та модернізацію цього житла Nissan, за даними газети, витратив близько 2 млрд ієн.
З Ріо-де-Жанейро і Бейрутом пов’язано дитинство Карлоса Гона. За даними газети, він міг на кошти своєї компанії користуватися також житлом у Парижі та Амстердамі.
“Уряд Японії пильно стежить за можливими економічними наслідками від цієї ситуації”, — підкреслив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосіхіде Суга під час регулярної прес-конференції.
Як раніше інформував УНН, Карлос Гон та член ради директорів Nissan Грег Келлі були арештовані у понеділок слідчими Токійської прокуратури за підозрою в порушенні японського фінансового законодавства. Стверджується, що протягом п’яти років Карлос Гон отримав в якості винагороди від Nissan близько 10 млрд ієн (майже 89 млн доларів США), проте задекларував для сплати податків приблизно наполовину менше. Очікується, що Карлос Гон буде офіційно звільнений із поста голови ради директорів NIssan 22 листопада.