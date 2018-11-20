ЗМІ: Карлос Гон використовував кошти Nissan для придбання елітного житла за кордоном

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Заарештований у понеділок за підозрою в шахрайстві глава японського автоконцерну Nissan Карлос Гон використовував кошти цієї компанії-виробника автомобілів для придбання собі елітного житла за кордоном. Про це повідомляє у вівторок Nikkei з посиланням на джерела в корпорації, інформує УНН.