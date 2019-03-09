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Nissan і Mitsubishi закриють спільну компанію

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Японські автовиробники Nissan і Mitsubishi мають намір припинити діяльність спільної компанії Nissan - Mitsubishi B.V. Вона зареєстрована в Нідерландах і пов'язана зі справою про фінансові махінації колишнього глави франко-японського автомобільного альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, повідомило в суботу агентство Jiji, передає УНН.

Фірма заснована в серпні 2017 роки для зміцнення зв'язків між автовиробниками і виплати премій новим співробітникам двох компаній. Nissan - Mitsubishi B.V. підкреслювала, що три її директора - Карлос Гон, Хірото Саікава з Nissan і Осаму Масуко з Mitsubishi - не могли претендувати на будь-які виплати через неї. Підприємство затвердило Гона в якості нового співробітника, що дозволило зняти це обмеження, проте не повідомила про це керівників входять в альянс компаній.

Проведене на початку року розслідування показало, що в 2018 році в фонд компанії надійшло близько 18 млн доларів, половина з цієї суми була нелегальним чином виплачена Гону. Саікава і Масуко подібних винагород не отримували.

За рахунок закриття спільної компанії в Нідерландах Nissan і Mitsubishi мають намір показати, що повністю беруть на себе відповідальність за фінансові махінації з виплатами Гону і готові працювати над відновленням репутації.

Як повідомляв УНН, французька компанія-автовиробник Renault у вівторок заявила, що у четвер проведе засідання ради директорів, щоб призначити заміну своєму босові Карлосу Гону.

Нагадаємо, Карлоса Гона заарештувала 19 листопада 2018 року в Токіо. Його звинуватили у фінансових махінаціях під час роботи в Nissan.

Після цього його позбавили посад голови правління у Nissan і Mitsubishi. У Renault замість заарештованого Гона в грудні вирішили тимчасово поставити на чолі компанії Тьєррі Болоре.

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