Nissan і Mitsubishi закриють спільну компанію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Японські автовиробники Nissan і Mitsubishi мають намір припинити діяльність спільної компанії Nissan - Mitsubishi B.V. Вона зареєстрована в Нідерландах і пов'язана зі справою про фінансові махінації колишнього глави франко-японського автомобільного альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, повідомило в суботу агентство Jiji, передає УНН.
Фірма заснована в серпні 2017 роки для зміцнення зв'язків між автовиробниками і виплати премій новим співробітникам двох компаній. Nissan - Mitsubishi B.V. підкреслювала, що три її директора - Карлос Гон, Хірото Саікава з Nissan і Осаму Масуко з Mitsubishi - не могли претендувати на будь-які виплати через неї. Підприємство затвердило Гона в якості нового співробітника, що дозволило зняти це обмеження, проте не повідомила про це керівників входять в альянс компаній.
Проведене на початку року розслідування показало, що в 2018 році в фонд компанії надійшло близько 18 млн доларів, половина з цієї суми була нелегальним чином виплачена Гону. Саікава і Масуко подібних винагород не отримували.
За рахунок закриття спільної компанії в Нідерландах Nissan і Mitsubishi мають намір показати, що повністю беруть на себе відповідальність за фінансові махінації з виплатами Гону і готові працювати над відновленням репутації.
Як повідомляв УНН, французька компанія-автовиробник Renault у вівторок заявила, що у четвер проведе засідання ради директорів, щоб призначити заміну своєму босові Карлосу Гону.
Нагадаємо, Карлоса Гона заарештувала 19 листопада 2018 року в Токіо. Його звинуватили у фінансових махінаціях під час роботи в Nissan.
Після цього його позбавили посад голови правління у Nissan і Mitsubishi. У Renault замість заарештованого Гона в грудні вирішили тимчасово поставити на чолі компанії Тьєррі Болоре.