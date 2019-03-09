Nissan и Mitsubishi закроют совместную компанию
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Японские автопроизводители Nissan и Mitsubishi намерены прекратить деятельность совместной компании Nissan - Mitsubishi B.V. Она зарегистрирована в Нидерландах и связана с делом о финансовых махинациях бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, сообщило в субботу агентство Jiji, передает УНН.
Фирма основана в августе 2017 года для укрепления связей между автопроизводителями и выплаты премий новым сотрудникам двух компаний. Nissan - Mitsubishi B.V. подчеркивала, что три ее директора - Карлос Гон, Хирото Саикава с Nissan и Осаму Масуку с Mitsubishi - не могли претендовать на любые выплаты через нее. Предприятие утвердило Гона в качестве нового сотрудника, что позволило снять это ограничение, однако не сообщила об этом руководителей входящих в альянс компаний.
Проведенное в начале года расследование показало, что в 2018 году в фонд компании поступило около 18 млн долларов, половина из этой суммы была нелегальным образом выплачена Гона. Саикава и Масуку подобных вознаграждений не получали.
За счет закрытия совместной компании в Нидерландах Nissan и Mitsubishi намерены показать, что полностью берут на себя ответственность за финансовые махинации с выплатами Гона и готовы работать над восстановлением репутации.
Как сообщал УНН, французская компания-автопроизводитель Renault во вторник заявила, что в четверг проведет заседание совета директоров, чтобы назначить замену своему боссу Карлосу Гону.
Напомним, Карлоса Гона арестовала 19 ноября 2018 в Токио. Его обвинили в финансовых махинациях во время работы в Nissan.
После этого его лишили должностей председателя правления в Nissan и Mitsubishi. В Renault вместо арестованного Гона в декабре решили временно поставить во главе компании Тьерри Болоре.