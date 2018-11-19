Правоохранители задержали главу Nissan
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Председатель японской компании - производителя автомобилей Nissan Motor Co Ltd Карлос Гон был задержан правоохранителями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
В японской компании заявили ранее в понедельник, что Гон использовал деньги компании для личного пользования.
Также указано, что расследуются возможные "ненадлежащие (деловые) практики" Гона и уполномоченного директора Грега Келли в течение нескольких месяцев.
При этом Sky News сообщает, что в Nissan сообщили, что Карлос Гон "будет уволен после того, как внутреннее расследование показало, что он скрыл часть своих доходов".
Отметим, Nissan Motor Co Ltd - японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году. Штаб-квартира с 2011 года находится в Иокогаме в Японии.
43,3 % акций компании принадлежат французской компании Renault. Вице-президент Renault Карлос Гон в 1999 году был переведён в Nissan. В 2005 году Гон становится президентом компании Renault. Таким образом, Карлос Гон стал президентом и генеральным директором компаний Renault и Nissan; главой стратегического партнёрства Альянса Renault-Nissan. Получил известность в связи с блестящим воплощением в жизнь плана по выводу из тяжёлого кризиса компании Nissan.
Напомним, в феврале прошлого года топ-менеджеры Samsung ушли в отставку из-за обвинений в коррупции.