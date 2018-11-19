Правоохоронці затримали очільника Nissan
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Голова японської компанії - виробника автомобілів Nissan Motor Co Ltd Карлос Гон був затриманий правоохоронцями. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
У японській компанії заявили раніше у понеділок, що Гон використовував гроші компанії для особистого користування.
Також зазначено, що розслідуються можливі "неналежні (ділові) практики" Гона і уповноваженого директора Грега Келлі протягом декількох місяців.
При цьому Sky News повідомляє, що у Nissan повідомили, що Карлос Гон "буде звільнений після того, як внутрішнє розслідування показало, що він приховав частину своїх доходів".
Відзначимо, Nissan Motor Co Ltd - японський автовиробник, один з найбільших у світі. Компанія заснована у 1933 році. Штаб-квартира з 2011 року розташована в Йокогамі в Японії.
43,3% акцій компанії належать французькій компанії Renault. Віце-президент Renault Карлос Гон у 1999 році був переведений у Nissan. У 2005 році Гон стає президентом компанії Renault. Таким чином, Карлос Гон став президентом і генеральним директором компаній Renault і Nissan; головою стратегічного партнерства Альянсу Renault-Nissan. Здобув популярність у зв'язку з блискучим втіленням в життя плану з виведення з важкої кризи компанії Nissan.
Нагадаємо, у лютому минулого року топ-менеджери Samsung пішли у відставку через звинувачення в корупції.