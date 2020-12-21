"Карантинные" 8 тысяч начнут выплачивать сегодня: в очереди уже до 300 тыс. украинцев

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Почти 300 тыс. заявок на получение помощи в связи с будущим усилением карантинных мер будет удовлетворено до конца недели. Это более 90% всех заявок, поступивших за прошлую неделю через приложение "Дия". Об этом сообщили на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщили УНН в пресс-службе Президента.