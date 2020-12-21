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"Карантинні" 8 тисяч почнуть виплачувати сьогодні: у черзі вже до 300 тис. українців

Київ • УНН

 • 18724 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Майже 300 тис. заявок на отримання допомоги у зв’язку з майбутнім посиленням карантинних заходів буде задоволено до кінця тижня. Це понад 90% усіх заявок, які надійшли за минулий тиждень через додаток “Дія”. Про це повідомили на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського, повідомили УНН у пресслужбі Президента.

"Карантинні" 8 тисяч почнуть виплачувати сьогодні: у черзі вже до 300 тис. українців

“Початок року — це завжди вихідні у зв’язку зі святами. Ми всі знаємо, що державні установи працюють доволі повільно. У нас 710 тисяч ФОПів і суб’єктів господарювання, які мають отримати виплати. І здійснити це потрібно до 8 січня. Це один з пріоритетів для уряду”, — наголосив Глава держави.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що до 31 грудня триває прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу.

Очільник уряду повідомив, що "сьогодні розпочинається виплата матеріальної допомоги людям, діяльність яких буде обмежена в результаті посиленого карантину з 8 січня".

“До Пенсійного фонду вже передали кошти для 280 тисяч заявок. Сьогодні, згідно з постановою, перший день, коли ми починаємо виплати людям”, — сказав він.

Віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що щодня надходить по 40-50 тис. заявок від фізичних осіб — підприємців та суб’єктів господарювання.

"Уряд сподівається, що більшість підприємців отримає фінансову підтримку у зв’язку з майбутнім локдауном, запланованим на 8-24 січня 2021 року, ще до кінця 2020-го", - додали в ОП.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що виплати максимально здійснюватимуть до Нового року.

Нагадаємо, з 14 грудня портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тис. гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження у січні. Наймані працівники та ФОПи, діяльність яких підпадає під заборону у період посиленого карантину у січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.

Як заявляв Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, державну підтримку у 8 тисяч гривень, призначену для людей, які можуть втратити доходи у разі введення жорстких карантинних обмежень, зможуть отримати 1,2 млн українців.

Як повідомляв УНН, ініційовані Президентом Володимиром Зеленським закони щодо підтримки бізнесу на період карантину, що передбачають допомогу у 8 тис. гривень для ФОПів, списання та відстрочку погашення податкового боргу, запрацювали з 10 грудня.

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