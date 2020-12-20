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"Карантинные" 8 тысяч ФЛП начнут выплачивать до Нового года - министр

Киев • УНН

 • 20965 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Материальную помощь в 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам из-за карантинных ограничений в январе планируют начать выплачивать еще до Нового года - с 22 декабря. Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

"Карантинные" 8 тысяч ФЛП начнут выплачивать до Нового года - министр

"Мы ориентируемся, что с 22-го числа, сразу после завершения так называемого нашего первого дедлайна, мы начнем выплаты. Обращаю внимание, чтобы ускорили подачу заявок... ФЛП и наемным работникам до 21 декабря подать документы означает, что эти люди получат до конца года деньги на свой счет. Кто отправит после 21 декабря, скорее всего, получит уже в начале следующего года. Это связано с администрированием, необходимостью обработки реестров", - отметил Петрашко.

Он также пояснил некоторые вопросы, касающиеся подачи заявки на помощь.

"Наемные работники могут работать как у физических лиц-предпринимателей (ФЛП), так и в компаниях другой формы собственности. Например, если предприятие, ООО или ЧП, имеет 10 наемных работников, то все 10 работников подаются самостоятельно через "Дию", получая компенсацию 8 тыс. грн. В случае самого ФЛП, ФЛП также получает эти 8 тыс. грн", - сказал министр.

Добавим, по состоянию на 19 декабря более 260 тыс. украинцев оформили через "Дию" заявки на выплату "карантинных" 8 тыс. грн.

Напомним, с 14 декабря портал "Дия" начал принимать заявки на получение от государства 8 тысяч гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантинных ограничений в январе.

Наемные работники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.

Как сообщал УНН, инициированные Президентом Владимиром Зеленским законы по поддержке бизнеса на период карантина, предусматривающие помощь в 8 тыс. гривен для ФЛП, списание и отсрочку погашения налогового долга, заработали с 10 декабря.

9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.

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