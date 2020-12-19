Понад 260 тис. українців оформили через "Дію" заявки на виплату "карантинних" 8 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Для отримання підтримки бізнесу на карантині у вигляді одноразової допомоги у 8 тис. гривень за п’ять днів через державний сервіс "Дія" подала заяви понад 261 тис. осіб. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"1000 запитів за секунду. Такий темп взяли на старті. Сьогодні понад 261 тис. українців успішно оформили заявки на виплати через "Дію" за 5 днів. Усього за 5 хвилин підприємці та наймані працівники оформлюють одноразову матеріальну допомогу", - написав міністр.
З його слів, перелік основних видів економічної діяльності, що підпадають під карантинні обмеження, був внесений МОЗ, погоджений Мінекономіки та Мінфіном й прийнятий урядом.
Федоров додав, що Мінцифри розробило технічний функціонал виплат через "Дію", щоб отримати послугу можна було у декілька кліків, не виходячи з дому.
Нагадаємо, з 14 грудня портал "Дія" почав приймати заявки на отримання від держави 8 тис. гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження у січні.
Наймані працівники та ФОПи, діяльність яких підпадає під заборону у період посиленого карантину у січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.
Як повідомляв УНН, ініційовані Президентом Володимиром Зеленським закони щодо підтримки бізнесу на період карантину, що передбачають допомогу у 8 тис. гривень для ФОПів, списання та відстрочку погашення податкового боргу, запрацювали з 10 грудня.