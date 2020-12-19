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Более 260 тыс. украинцев оформили через "Дію" заявки на выплату "карантинных" 8 тыс. грн

Киев • УНН

 • 21325 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Для получения поддержки бизнеса на карантине в виде единовременного пособия в 8 тыс. гривен за пять дней через государственный сервис "Дія" подала заявления более 261 тыс. человек. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, передает УНН.

Более 260 тыс. украинцев оформили через "Дію" заявки на выплату "карантинных" 8 тыс. грн

"1000 запросов в секунду. Такой темп взяли на старте. Сегодня более 261 тыс. украинцев успешно оформили заявки на выплаты через "Дію" за 5 дней. Всего за 5 минут предприниматели и наемные работники оформляют одноразовую материальную помощь", - написал министр.

По его словам, перечень основных видов экономической деятельности, подпадающих под карантин, был внесен Минздравом, согласованный Минэкономики и Минфином и принят правительством.

Федоров добавил, что Минцифры разработало технический функционал выплат через "Дію", чтобы получить услугу можно было в несколько кликов, не выходя из дома.

Напомним, с 14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение от государства 8 тыс. гривен единовременного пособия малому бизнесу из-за карантина в январе.

Наемные работники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.

Как сообщал УНН, инициированные Президентом Владимиром Зеленским законы по поддержке бизнеса на период карантина, предусматривающие помощь в 8 тыс. гривен для ФЛП, списание и отсрочку погашения налогового долга, заработали с 10 декабря.

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