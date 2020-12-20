"Карантинні" 8 тисяч ФОПам почнуть виплачувати до Нового року - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Матеріальну допомогу в 8 тис. грн підприємцям і найманим працівникам через карантинні обмеження у січні планують почати виплачувати ще до Нового року - з 22 грудня. Про це заявив міністр економіки Ігор Петрашко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає УНН.
"Ми орієнтуємося, що з 22-го числа, відразу після завершення так званого нашого першого дедлайну, ми почнемо виплати. Звертаю увагу, щоб прискорили подачу заявок... ФОПам і найманим робітникам до 21 грудня подати документи означає, що ці люди отримають до кінця року гроші на свій рахунок. Хто подасться після 21 грудня, швидше за все, отримає вже на початку наступного року. Це пов'язано з адмініструванням, необхідністю обробки реєстрів", - зазначив Петрашко.
Він також пояснив деякі питання, що стосуються подачі заявки на допомогу.
"Наймані працівники можуть працювати як у фізичних осіб-підприємців (ФОПів), так і в компаніях іншої форми власності. Наприклад, якщо підприємство, ТОВ або ФОП, має 10 найманих працівників, то всі 10 працівників подаються самостійно через "Дію", отримуючи компенсацію 8 тис. грн. У випадку самого ФОП, ФОП також отримує ці 8 тис. грн", - сказав міністр.
Додамо, станом на 19 грудня понад 260 тис. українців оформили через "Дію" заявки на виплату "карантинних" 8 тис. грн.
Нагадаємо, з 14 грудня портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тисяч гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження у січні.
Наймані працівники та ФОПи, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.
Як повідомляв УНН, ініційовані Президентом Володимиром Зеленським закони щодо підтримки бізнесу на період карантину, що передбачають допомогу у 8 тисяч гривень для ФОПів, списання та відстрочку погашення податкового боргу, запрацювали з 10 грудня.
9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.