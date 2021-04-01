Капитан женской сборной Украины вывела "Фенербахче" в полуфинал чемпионата Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. БК “Фенербахче” капитана сборной Украины по баскетболу Алины Ягуповой победил “Хатай” во втором матче 1/4 финала плей-офф чемпионата Турции (91:70), информирует УНН со ссылкой на ФБУ.
Детали
Украинская баскетболистка снова стала самой результативной в составе своей команды. По 29:40 мин она набрала 22 очка, 5 подборов, 8 передач, 2 перехвата, 1 блокшот.
Это вторая победа “Фенербахче” в серии, которая и вывела команду в полуфинал. В 1/2 финала команда Ягуповой сыграет против БК “Чанкая”, который в двух матчах одолел “Орманспор”.
Стоит напомнить
Результативная игра Ягупов вывела “Фенербахче” в Финал четырех Евролиги.