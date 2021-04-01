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Капитан женской сборной Украины вывела "Фенербахче" в полуфинал чемпионата Турции

Капитан женской сборной Украины вывела "Фенербахче" в полуфинал чемпионата Турции

Киев  •  УНН

 • 11268 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. БК “Фенербахче” капитана сборной Украины по баскетболу Алины Ягуповой победил “Хатай” во втором матче 1/4 финала плей-офф чемпионата Турции (91:70), информирует УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

Украинская баскетболистка снова стала самой результативной в составе своей команды. По 29:40 мин она набрала 22 очка, 5 подборов, 8 передач, 2 перехвата, 1 блокшот.

Это вторая победа “Фенербахче” в серии, которая и вывела команду в полуфинал. В 1/2 финала команда Ягуповой сыграет против БК “Чанкая”, который в двух матчах одолел “Орманспор”.

Стоит напомнить

Результативная игра Ягупов вывела “Фенербахче” в Финал четырех Евролиги.

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