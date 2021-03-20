Результативна гра українки вивела "Фенербахче" в Фінал чотирьох Євроліги

Деталі

Діюча MVP Євроліги отримала місце в стартовому складі матчу-відповіді 1/4 фіналу із "Галатасараєм" і за 36 хвилин набрала 18 очок, зробила 4 ассисти, 7 підбирань, 3 перехоплення, зробила 4 втрати.

Незважаючи на те, що "Фенербахче" поступився "Галатасараю" з рахунком 61:71, за сумою двох матчів команда пройшла в четвірку найсильніших нинішнього розіграшу турніру. У першій грі "Фенербахче" виграв 91:74.

Що було раніше

Капітан збірної України стала найрезультативнішою баскетболісткою чвертьфіналів Євроліги.