Капітан збірної України стала найрезультативнішою баскетболісткою чвертьфіналів Євроліги
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Капітан збірної України Аліна Ягупова допомогла турецькому “Фенербахче” перемогти “Галатасарай” у першому матчі чвертьфіналу Євроліги (91:74). Про це інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Деталі
За 36:02 хвилини наша баскетболістка набрала 32 очка, 4 підбирання, 7 передач, 2 перехоплення, 1 блокшот.
Примітно, що Ягупова стала найрезультативнішою серед усіх учасників чотирьох перших матчів чвертьфіналу.
Зауважимо, що другий чвертьфінальний матч суперники зіграють 19 березня.
Варто нагадати
Ягупова є чинною MVP сезону в Євролізі та перебуває серед претендентів на почесний титул поточного сезону.