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Капітан збірної України стала найрезультативнішою баскетболісткою чвертьфіналів Євроліги

Київ • УНН

 • 13547 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Капітан збірної України Аліна Ягупова допомогла турецькому “Фенербахче” перемогти “Галатасарай” у першому матчі чвертьфіналу Євроліги (91:74). Про це інформує УНН з посиланням на ФБУ.

Деталі

За 36:02 хвилини наша баскетболістка набрала 32 очка, 4 підбирання, 7 передач, 2 перехоплення, 1 блокшот.

Примітно, що Ягупова стала найрезультативнішою серед усіх учасників чотирьох перших матчів чвертьфіналу.

Зауважимо, що другий чвертьфінальний матч суперники зіграють 19 березня.

Варто нагадати

Ягупова є чинною MVP сезону в Євролізі та перебуває серед претендентів на почесний титул поточного сезону.

Українські Національні Новини

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