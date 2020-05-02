Капітана збірної України оголосили найціннішою баскетболісткою сезону Євроліги
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Представниця жіночого баскетболу з України Аліна Ягупова була нагороджена званням MVP Євроліги, передає УНН з посиланням на сайт ФІБА.
У боротьбі за найпрестижнішу індивідуальну нагороду капітан збірної України обігнала Алісу Томас із чеської "УСК" і Емму Мессеман із російського "УГМК".
Ягупова виступала за турецький "Фенербахче" і стала найрезультативнішою в змаганнях – 21,3 очка в середньому за гру.
Нагадаємо, що Ягупову також обрали до символічної збірної сезону Євроліги.