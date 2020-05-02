Капитана сборной Украины объявили самой ценной баскетболисткой сезона Евролиги

В борьбе за самую престижную индивидуальную награду капитан сборной Украины обогнала Алису Томас из чешской "УСК" и Эмму Мессеман из российского "УГМК".

Ягупова выступала за турецкий "Фенербахче" и стала самой результативной в соревнованиях - 21,3 очка в среднем за игру.

Напомним, что Ягупову также избрали в символическую сборную сезона Евролиги.