Капитана сборной Украины объявили самой ценной баскетболисткой сезона Евролиги
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Представительница женского баскетбола из Украины Алина Ягупова была награждена званием MVP Евролиги, передает УНН со ссылкой на сайт ФИБА.
В борьбе за самую престижную индивидуальную награду капитан сборной Украины обогнала Алису Томас из чешской "УСК" и Эмму Мессеман из российского "УГМК".
Ягупова выступала за турецкий "Фенербахче" и стала самой результативной в соревнованиях - 21,3 очка в среднем за игру.
Напомним, что Ягупову также избрали в символическую сборную сезона Евролиги.