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Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
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15 апреля, 14:47 • 32646 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Капитана сборной Украины объявили самой ценной баскетболисткой сезона Евролиги

Киев • УНН

 • 13335 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Представительница женского баскетбола из Украины Алина Ягупова была награждена званием MVP Евролиги, передает УНН со ссылкой на сайт ФИБА.

Капитана сборной Украины объявили самой ценной баскетболисткой сезона Евролиги

В борьбе за самую престижную индивидуальную награду капитан сборной Украины обогнала Алису Томас из чешской "УСК" и Эмму Мессеман из российского "УГМК".

Ягупова выступала за турецкий "Фенербахче" и стала самой результативной в соревнованиях - 21,3 очка в среднем за игру.

Напомним, что Ягупову также избрали в символическую сборную сезона Евролиги.

Украинские Национальные Новости

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