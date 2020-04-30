Баскетболістку з України обрали в символічну збірну сезону Євроліги
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Капітан збірної України з жіночого баскетболу Аліна Ягупова ввійшла в символічну збірну сезону Євроліги, інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Українка отримала найбільшу підтримку в голосуванні, обійнявши перше місце.
Разом з Ягуповою до символічної збірної ввійшла її партнерка по турецькому "Фенербахче" Сесілія Зандаласіні, Аліса Томас з чеського БК "УСК", Емма Міссеман з російського "УГМК", Сандрін Груда з італійської "Фаміла Скіо".
Варто відзначити, що у голосуванні на найкращих гравців сезону Євроліги захисної лінії Ягупова стала першою за всіма версіями: вболівальників, тренерів, ЗМІ.
Додамо, Ягупова є найрезультативнішою в поточному сезоні Євроліги – 21,3 очка за матч. Також у неї 5,7 підбирання та 5,5 передачі за поєдинок.