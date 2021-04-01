Капітан жіночої збірної України вивела “Фенербахче” у півфінал чемпіонату Туреччини

Деталі

Українська баскетболістка знову стала найрезультативнішою в складі своєї команди. За 29:40 хв вона набрала 22 очка, 5 підбирань, 8 передач, 2 перехоплення, 1 блокшот.

Це друга перемога “Фенербахче” в серії, яка і вивела команду в півфінал. У 1/2 фіналу команда Ягупової зіграє проти БК “Чанкая”, який у двох матчах здолав “Орманспор”.

Варто нагадати

Результативна гра Ягупової вивела “Фенербахче” в Фінал чотирьох Євроліги.