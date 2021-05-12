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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 52366 просмотра

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Капитан сборной Украины по баскетболу стала трехкратной чемпионкой Турции

Киев • УНН

 • 16852 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова завоевала чемпионский титул турецкой Суперлиги, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.

Капитан сборной Украины по баскетболу стала трехкратной чемпионкой Турции

Детали

Наша баскетболистка за 37:30 минут набрала 18 очков, 5 подборов, 7 передач, 2 перехвата. Ее "Фенербахче" в третий раз победил "Галатасарай" в финальной серии - 71:56.

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Это уже 18-й чемпионский титул "Фенербахче" в турецкой Суперлиге.

Отметим, что в этом сезоне Ягупова второй раз подряд стала MVP Евролиги.

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