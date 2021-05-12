Капитан сборной Украины по баскетболу стала трехкратной чемпионкой Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова завоевала чемпионский титул турецкой Суперлиги, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.
Детали
Наша баскетболистка за 37:30 минут набрала 18 очков, 5 подборов, 7 передач, 2 перехвата. Ее "Фенербахче" в третий раз победил "Галатасарай" в финальной серии - 71:56.
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Это уже 18-й чемпионский титул "Фенербахче" в турецкой Суперлиге.
Отметим, что в этом сезоне Ягупова второй раз подряд стала MVP Евролиги.