Баскетболіст "Хіміка" став найкращим бомбардиром сезону Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. За підсумками регулярного чемпіонату України з баскетболу (Суперліга), визначилися переможці в індивідуальних номінаціях, передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Деталі
Найкращим бомбардиром визнано Тайрела Нельсона із “Хіміка”. Він набирав в середньому по 18,7 очка за гру. За ним другим став Нейтан Едріан із “Миколаєва” — 17,9,а третім Омар Калхун — 17.
Перше місце серед найкращих асистентів посів Ді Джей Купер із “Дніпра” — 7,8 передачі в середньому за матч. Майк Кеффі став другим — 7,6,а Стівен Буртт замкнув трійку — 7,1.
Серед найкращих за підбиранням не було рівних Льюїсу Саллівану із “Хіміка” — по 9,8 підбирань за матч.
Що передувало цьому
Стали відомими чвертьфінальні пари плей-офф української Суперліги.