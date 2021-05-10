Баскетболист "Химика" стал лучшим бомбардиром сезона Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. По итогам регулярного чемпионата Украины по баскетболу (Суперлига), определились победители в индивидуальных номинациях, передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Детали
Лучшим бомбардиром признан Тайрела Нельсона с “Химика”. Он набирал в среднем по 18,7 очка за игру. За ним вторым стал Нейтан Эдриан из “Николаева” — 17,9, а третьим Омар Калхун — 17.
Первое место среди лучших ассистентов занял Ди Джей Купер с “Днепра” — 7,8 передачи в среднем за матч. Майк Кэффи стал вторым — 7,6, а Стивен Буртт замкнул тройку — 7,1.
Среди лучших по подбором не было равных Льюису Салливану с “Химика” — по 9,8 подборов за матч.
Что предшествовало этому
Стали известны четвертьфинальные пары плей-офф украинской Суперлиги.