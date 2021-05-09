Баскетбол: визначено пари плей-офф української Суперліги

Деталі

За підсумком матчів, які було зіграно сьогодні визначилось підсумкове становище команд в турнірній таблиці, а значить і всі пари плей-оф Суперліги-2021.

До вашої уваги чотири протистояння 1/4 фіналу:

"Київ-Баскет" (1) — "Черкаські Мавпи" (8)

"Дніпро" (2) — "Будівельник" (7)

"Прометей" (3) — "Хімік" (6)

"Запоріжжя" (4) — "Тернопіль" (5).

Доповнення

Плей-офф стартуватиме з 12 травня. Чвертьфінальні серії проходитимуть до трьох перемог однієї з команд.