Баскетбол: визначено пари плей-офф української Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Відбулися заключні поєдинки регулярного чемпіонату України з баскетболу. Про це інформує сайт Федерації баскетболу України, передає УНН.
Деталі
За підсумком матчів, які було зіграно сьогодні визначилось підсумкове становище команд в турнірній таблиці, а значить і всі пари плей-оф Суперліги-2021.
До вашої уваги чотири протистояння 1/4 фіналу:
"Київ-Баскет" (1) — "Черкаські Мавпи" (8)
"Дніпро" (2) — "Будівельник" (7)
"Прометей" (3) — "Хімік" (6)
"Запоріжжя" (4) — "Тернопіль" (5).
Доповнення
Плей-офф стартуватиме з 12 травня. Чвертьфінальні серії проходитимуть до трьох перемог однієї з команд.