Баскетбол: определены пары плей-офф украинской Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Состоялись заключительные поединки регулярного чемпионата Украины по баскетболу. Об этом сообщает сайт Федерации баскетбола Украины, передает УНН.
Детали
По итогам матчей, которые были сыграны сегодня определилось итоговое положение команд в турнирной таблице, а значит и все пары плей-офф Суперлиги-2021.
Вашему вниманию четыре противостояния 1/4 финала:
“Киев-Баскет” (1) — “Черкасские Обезьяны” (8)
“Днепр” (2) — “Строитель” (7)
“Прометей” (3) — “Химик” (6)
“Запорожье” (4) — “Тернополь” (5).
Дополнение
Плей-офф стартует с 12 мая. Четвертьфинальные серии будут проходить до трех побед одной из команд.