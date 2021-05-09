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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Баскетбол: определены пары плей-офф украинской Суперлиги

Баскетбол: определены пары плей-офф украинской Суперлиги

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Состоялись заключительные поединки регулярного чемпионата Украины по баскетболу. Об этом сообщает сайт Федерации баскетбола Украины, передает УНН.

Детали

По итогам матчей, которые были сыграны сегодня определилось итоговое положение команд в турнирной таблице, а значит и все пары плей-офф Суперлиги-2021.

Вашему вниманию четыре противостояния 1/4 финала:

“Киев-Баскет” (1) — “Черкасские Обезьяны” (8)

“Днепр” (2) — “Строитель” (7)

“Прометей” (3) — “Химик” (6)

“Запорожье” (4) — “Тернополь” (5).

Дополнение

Плей-офф стартует с 12 мая. Четвертьфинальные серии будут проходить до трех побед одной из команд.

Украинские Национальные Новости

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