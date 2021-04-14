Капітана збірної України з баскетболу вдруге поспіль визнано “MVP” Євроліги

Деталі

Захисниця “Фенербахче” стала найціннішою баскетболісткою сезону за результатами голосування, яке проводилося серед тренерів клубів Євроліги, представників ЗМІ та фанів. У всіх трьох групах респондентів Ягупова посіла перше місце.

Також українка потрапила до першої символічної п’ятірки сезону Євроліги 2020/21, до якої теж увійшли: Кортні Вандерслут (“УГМК”, Росія), Геббі Вільямс (“Шопрон”, Угорщина), Кеті Лу Самуельсон (“Авеніда”, Іспанія) та Емма Міссеман (“УГМК”, Росія).

У цьому сезоні Євроліги українська баскетболістка приносить турецькому “Фенербахче” 20,6 очка, робить 7,6 підбирання, 4,4 передачі та 2,0 перехоплення. Ягупова є лідеркою турніру за рейтингом ефективності (РЕ 26,0) і та топ-скорером ліги.

Клуб українки виграв групу “В”, в якій здобув 5 перемог в 6 матчах, а в чвертьфіналі за підсумком двох зустрічей пройшов інший турецький клуб “Галатасарай” (91:74, 61:71). У півфіналі турецький клуб нашої легіонерки зіграє проти російського “УГМК”. Фінал чотирьох проходитиме в Стамбулі.

Доповнення

“Фінал чотирьох” відбудеться з 16 по 18 квітня. В рамках нього свій приз отримає Ягупова.

Варто нагадати

Минулого сезону Ягупова отримала аналогічну нагороду.